Голкіпера названо найкращим футболістом туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 4-го туру турніру, повідомляє УНН з посиланням на сайт УПЛ.
Деталі
За підсумком голосування перемогу здобув воротар “Інгульця” Богдан Шуст, який чудово проявив себе в матчі з “Динамо”.
До складу експертної ради увійшли: Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.
Зауважимо, що найкращим тренером став наставник одеського “Чорноморця” Юрій Мороз. У 4-у турі його команда на виїзді обіграла “Маріуполь” — 3:2.
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