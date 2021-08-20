Голкіпера названо найкращим футболістом туру УПЛ

Деталі

За підсумком голосування перемогу здобув воротар “Інгульця” Богдан Шуст, який чудово проявив себе в матчі з “Динамо”.

До складу експертної ради увійшли: Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.

Зауважимо, що найкращим тренером став наставник одеського “Чорноморця” Юрій Мороз. У 4-у турі його команда на виїзді обіграла “Маріуполь” — 3:2.

Що передувало

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