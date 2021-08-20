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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
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Голкипер назван лучшим футболистом тура УПЛ

Голкипер назван лучшим футболистом тура УПЛ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 4-го тура турнира, сообщает УНН со ссылкой на сайт УПЛ.

Детали

По итогам голосования победу одержал вратарь “Ингула” Богдан Шуст, который прекрасно проявил себя в матче с “Динамо”.
В состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

Заметим, что лучшим тренером стал наставник одесского “Черноморца” Юрий Мороз. В четвёртом туре его команда на выезде обыграла “Мариуполь” — 3:2.

Что предшествовало

Зинченко поблагодарил Шевченко за работу в сборной Украины.

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