Голівудській зірці дали 14 діб в’язниці за хабар для вступу дочки в коледж

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Американську акторку Фелісіті Хаффман, відому за серіалом "Відчайдушні домогосподарки", засудили до 14 діб в’язниці за хабар, який вона дала для вступу дочки в коледж. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.