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Голливудской звезде дали 14 суток тюрьмы за взятку для поступления дочери в колледж

Голливудской звезде дали 14 суток тюрьмы за взятку для поступления дочери в колледж

Киев  •  УНН

 • 12515 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Американскую актрису Фелисити Хаффман, известную по сериалу "Отчаянные домохозяйки", приговорили к 14 суткам тюрьмы за взятку, который она дала для поступления дочери в колледж. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Хаффман стала первой осужденной из списка состоятельных родителей, которых разоблачили во взяточничестве для вступления их детей в вузы.

На заседании 56-летняя актриса заявила, что не была уверена в способности дочери поступить, поэтому пошла на такой шаг.

"Я испугалась, я была глупой, я очень ошибалась", - сказала она.

Также Хаффман извинилась за свои действия перед дочерью, мужем, семьей и педагогическим сообществом.

"И особенно я хочу извиниться перед студентами, каждый день упорно работают над тем, чтобы поступить в колледж, и их родителями, которые идут на огромные жертвы, поддерживая своих детей", - добавила она.

Судья отметила, что актриса знала о том, что совершает преступление.

"Она знала, что это мошенничество. Это не был импульсивный поступок. Попытка быть хорошей матерью не оправдывает ее", - подчеркнула она.

Кроме 14 суток тюрьмы Хаффман приговорили к 30 000 долларов штрафа и 250 часов общественных работ.

В течение следующих двух недель перед судом предстанут еще почти 10 родителей, которые фигурируют в деле.

Напомним, выходец из Украины может быть замешан в громком скандале в США с мошенничеством при поступлении в престижные вузы. Игорь Дворский из Вест Голливуд участвовал в схеме, которую называют крупнейшей в истории высшего образования США.

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