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Глави МЗС країн Північної Європи обговорять війну на Донбасі і Росію

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Війна на Донбасі і Росія стануть однією з головних тем обговорення на майбутній 12 вересня зустрічі глав МЗС Північної Європи в місті Боргарнес в Ісландії. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністерство закордонних справ Фінляндії.

Крім того, планується обговорення питань безпеки в Балтійському і Арктичному регіонах, гібридної і кібербезпеки, майбутнього Європейського Союзу та зміни клімату, йдеться в повідомленні.

"Ісландія організувала для нас цікаву зустріч, і я з нетерпінням чекаю хороших дискусій з сусідніми північними країнами", - наводить МЗС Фінляндії слова глави зовнішньополітичного відомства Пекка Хаавісто.

Головувати на зборах буде Норвегія.

12 вересня переговори продовжаться в форматі NB8 (Nordic Baltic 8), що включає в себе країни Північної Європи і Балтії.

Нагадаємо, Президент України зустрінеться з главою Фінляндії.

Українські Національні Новини

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