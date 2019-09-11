Главы МИД стран Северной Европы обсудят войну на Донбассе и Россию

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 87340 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114885 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106643 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 113268 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 121052 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148912 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149120 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140528 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 189482 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116768 просмотра

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Актуальное
Главы МИД стран Северной Европы обсудят войну на Донбассе и Россию

Главы МИД стран Северной Европы обсудят войну на Донбассе и Россию

Киев  •  УНН

 • 10429 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Война на Донбассе и Россия станут одной из главных тем обсуждения на предстоящей 12 сентября встрече глав МИД Северной Европы в городе Боргарнес в Исландии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министерство иностранных дел Финляндии.

Кроме того, планируется обсуждение вопросов безопасности в Балтийском и Арктическом регионах, гибридной и кибербезопасности, будущего Европейского Союза и изменения климата, говорится в сообщении.

"Исландия организовала для нас интересную встречу, и я с нетерпением жду хороших дискуссий с соседними северными странами", - приводит МИД Финляндии слова главы внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто.

Председательствовать на собрании будет Норвегия.

12 сентября переговоры продолжатся в формате NB8 (Nordic Baltic 8), включающем в себя страны Северной Европы и Балтии.

Напомним, Президент Украины встретится с главой Финляндии.

Украинские Национальные Новости

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