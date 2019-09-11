Главы МИД стран Северной Европы обсудят войну на Донбассе и Россию
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Война на Донбассе и Россия станут одной из главных тем обсуждения на предстоящей 12 сентября встрече глав МИД Северной Европы в городе Боргарнес в Исландии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министерство иностранных дел Финляндии.
Кроме того, планируется обсуждение вопросов безопасности в Балтийском и Арктическом регионах, гибридной и кибербезопасности, будущего Европейского Союза и изменения климата, говорится в сообщении.
"Исландия организовала для нас интересную встречу, и я с нетерпением жду хороших дискуссий с соседними северными странами", - приводит МИД Финляндии слова главы внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто.
Председательствовать на собрании будет Норвегия.
12 сентября переговоры продолжатся в формате NB8 (Nordic Baltic 8), включающем в себя страны Северной Европы и Балтии.