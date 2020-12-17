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Глава Верховної Ради готовий вакцинуватися від коронавірусу у прямому ефірі

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Голова ВРУ Дмитро Разумков готовий вакцинуватися від коронавірусу у прямому ефірі, але за власні кошти. Про це він заявив в ефірі програми “Право на владу”, повідомляє УНН.

Глава Верховної Ради готовий вакцинуватися від коронавірусу у прямому ефірі

“Для мене це взагалі не є проблемою — провакцинуватися у прямому ефірі. Якщо це додасть комусь бажання провакцинуватися, проблем немає. Інше питання. Включаємо банально логіку: я нещодавно перехворів коронавірусом. Якщо є сьогодні вакцина, яку можна вколоти мені для того, щоб показати як це круто, чи вколоти медсестрі, яка постійно працює з ковідними дітьми, у мене питання — кому з нас це важливо. Якщо ви ставите мені питання чи готовий я це зробити, взагалі на проблема, але напевно я як людина, яка отримує трішки більше, я буду це робити за свої кошти, а можна робити це і в прямому ефірі, якщо це додасть бажання людям вакцинуватися”, — наголосив він.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що вакцина від коронавірусної хвороби COVID-19 світових виробників очікується в Україні на кінець першого — початок другого кварталу 2021 року.

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