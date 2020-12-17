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Председатель Верховной Рады готов вакцинироваться от коронавируса в прямом эфире

Киев • УНН

 • 12171 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Председатель ВРУ Дмитрий Разумков готов вакцинироваться от коронавируса в прямом эфире, но за свой счет. Об этом он заявил в эфире программы “Право на власть”, сообщает УНН.

Председатель Верховной Рады готов вакцинироваться от коронавируса в прямом эфире

“Для меня это вообще не проблема — провакцинироваться в прямом эфире. Если это придаст кому-то желание провакцинироваться, проблем нет. Другой вопрос. Включаем банально логику: я недавно переболел коронавирусом. Если есть сегодня вакцина, которую можно уколоть мне для того, чтобы показать как это круто, или уколоть медсестре, которая постоянно работает с ковидными детьми, у меня вопрос — кому из нас это важно. Если вы задаете мне вопрос готов ли я это сделать, вообще на проблема, но наверное я как человек, который получает чуть больше, я буду это делать за свои средства, а можно делать это и в прямом эфире, если это придаст желание людям вакцинироваться”, — подчеркнул он.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцина от коронавирусной болезни COVID-19 мировых производителей ожидается в Украине на конец первого — начало второго квартала 2021 года.

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