Глава УГКЦ застеріг керівників європейських держав від небезпеки “ятрити рани”

Глава УГКЦ зазначив, що “всяке насилля — чи то насилля фізичне, чи психічне, навіть духовне — залишає глибокі рани”.

“Після Другої світової війни усе людство, а зокрема Європа, європейські народи були дуже зраненими. Я не говорю лише про особисті рани, трагедію конкретної людини, конкретної сім’ї, трагедію конкретного народу. Я думаю, йдеться про певні рани, які отримало після цієї війни усе людство в різних його частинах”, — зазначив він.

Блаженніший Святослав нагадав, що свого часу Іван Павло ІІ запропонував для зраненої Європи “рецепт лікувати рани”: “І лише загоєні серця будуть здатними до примирення”.

“Тобто, дорога примирення, яка була розпочата на Заході, в Європі ще перед закінченням Другої світової війни — між Францією і Німеччиною, потім католицький єпископат продовжив це примирення між німецьким і польським народами. Прихильником польсько-українського примирення був саме Папа Іван Павло ІІ. Це є той рецепт, як нам справді гоїти серця, лікувати рани. Це є той рецепт, той шлях, який нам залишив як заповіт Святий Папа Іван Павло ІІ”, — сказав Блаженніший Святослав.

Є й інший підхід — ятрити рани, “робити все, щоб вони кровоточили”, додав глава УГКЦ.

“Інструменталізувати роз’ятрені рани болю для того, щоби викликати ненависть, протистояння, щоб ті рани передавалися як колективна спадковість від одного покоління до іншого. Це інший підхід, який дає можливість саме на тому болі будувати імперіалістичні міфи, ідеології і, очевидно, легітимізувати злочини”, — сказав він.

За словами Блаженнішого Святослава, сьогодні в Європі не всі пам’ятають слова Івана Павла ІІ.

“Не всі переконані, що потрібно не лише перемогти у війні, а потрібно перемогти над війною, треба перемогти саму війну. Дуже багато сьогодні хтось вважає, що не просто легітимізація злочинів сталінізму і комунізму, перемоги над нацизмом є єдиним шляхом історичного наративу Європи”, — вважає він.

Глава УГКЦ звернувся до керівників усіх європейських держав: “Я справді сьогодні хотів би застерегти всіх політичних діячів різних країн Європи від небезпеки ятрити рани”.

“Я би дуже хотів, щоби цей день 8 травня пам’ять перемоги над нацизмом був днем, коли ми від всього серця можемо винести позитивну, добру пам’ять, яка буде лікувати, будувати, примирювати. І справді щоби ми в Європі могли накінець-то перемогти війну, яка не буде більше стукати ані до Грузії, ані до України, ані до іншої країни. Колективною позитивною пам’яттю скажемо „ні“ будь-якій неоімперській ідеології, яка схоче інструменталізувати біль народів у нову війну. І Бог нам усім у цьому допоможе”, - додав Блаженніший Святослав.

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський у зверненні до українців до Дня пам’яті заявив, що ніхто не має права забути, яку ціну заплатили предки, щоб українці мали можливість жити в такому світі.