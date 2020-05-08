Глава УГКЦ предостерег руководителей европейских государств от опасности "бередить раны"

Глава УГКЦ отметил, что "всякое насилие - то ли насилие физическое, то ли психическое, даже духовное - оставляет глубокие раны".

"После Второй мировой войны все человечество, а в частности Европа, европейские народы были очень израненными. Я не говорю только о личных ранах, трагедии конкретного человека, конкретной семьи, трагедии конкретного народа. Я думаю, речь идет об определенных ранах, которые получило после этой войны все человечество в разных его частях", - отметил он.

Блаженнейший Святослав напомнил, что в свое время Иоанн Павел II предложил для израненной Европы "рецепт лечить раны": "И только затянувшиеся сердца будут способны к примирению".

"То есть, дорога примирения, которая была начата на Западе, в Европе еще до окончания Второй мировой войны - между Францией и Германией, затем католический епископат продолжил это примирение между немецким и польским народами. Сторонником польско-украинского примирения был именно Иоанн Павел II. Это тот рецепт, как нам действительно лечить сердца, лечить раны. Это тот рецепт, тот путь, который нам оставил как завещание Святой Иоанн Павел II", - сказал Блаженнейший Святослав.

Есть и другой подход - бередить раны, "делать все, чтобы они кровоточили", добавил глава УГКЦ.

"Инструментализировать растравленные раны боли для того, чтобы вызвать ненависть, противостояние, чтобы те раны передавались как коллективная наследственность от одного поколения к другому. Это другой подход, который дает возможность именно на той боли строить империалистические мифы, идеологии и, очевидно, легитимизировать преступления", - сказал он.

По словам Блаженнейшего Святослава, сегодня в Европе не все помнят слова Иоанна Павла II.

"Не все убеждены, что нужно не только победить в войне, а нужно взять верх над войной, надо победить самую войну. Очень много сегодня кто-то считает, что просто легитимизация преступлений сталинизма и коммунизма, победы над нацизмом является единственным путем исторического нарратива Европы", - считает он.

Глава УГКЦ обратился к руководителям всех европейских государств: "Я действительно сегодня хотел бы предостеречь всех политических деятелей разных стран Европы от опасности бередить раны".

"Я бы очень хотел, чтобы этот день 8 мая память победы над нацизмом был днем, когда мы от всего сердца можем вынести положительное, добрую память, которая будет лечить, строить, примирять. И действительно чтобы мы в Европе могли наконец-то победить войну, не будет больше стучать ни в Грузию, ни в Украину, ни в другую страну. Коллективной положительной памятью скажем "нет" любой неоимперской идеологии, которая захочет инструментализировать боль народов в новую войну. И Бог нам всем в этом поможет", - добавил Блаженнейший Святослав.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам ко Дню памяти заявил, что никто не имеет права забыть, какую цену заплатили предки, чтобы украинцы имели возможность жить в таком мире.