Глава ЦВК РФ звинуватила Німеччину, США та Україну в хакерських атаках

Цитата

“(Атаки) дуже зашкалюють. По країнах: США — 50%, Німеччина — 25%, Росія — 10%, Китай — 10%, Україна — 5%”, — заявила Памфілова. Атаки, за її словами, йдуть також і на сайт для дистанційного електронного голосування. “Якщо подивитися розподіл за країнами — 50% атак з США, з Німеччини — 25%, з Кореї — 20%, з Китаю — 5%”, — повідомила глава ЦВК.

Контекст

Раніше уряд Німеччини за три тижні до виборів в бундестаг, які відбудуться 26 вересня, офіційно попросив Москву припинити кібератаки на акаунти німецьких політиків. В їх організації Берлін звинуватив російські спецслужби.

Численні повідомлення про фальсифікації

Нинішні парламентські вибори в Росії супроводжуються численними звинуваченнями в порушеннях. Незалежні спостерігачі руху “Голос” до 21 години по Москві повідомили на сайті “Карта порушень на виборах” про понад 4,5 тис. випадків фальсифікацій під час голосування 17-19 вересня. Крім того, компанії Apple і Google незадовго до виборів під тиском російської влади заблокували додаток “Навальний”, де були опубліковані списки “Розумного голосування” — опозиційного переліку кандидатів, які мали б протистояти правлячій партії “Єдина Росія”.

Памфілова, своєю чергою, повідомила лише про 137 повідомленнях про “можливий примус” при голосуванні, які, за її словами, Центрвиборчком отримав з 45 суб’єктів РФ. Всі звернення, додала глава ЦВК, були спрямовані “до відповідних інстанцій: в прокуратуру, Слідчий комітет, керівникам регіонів, звідки вони прийшли”.