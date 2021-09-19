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Глава ЦИК РФ обвинила Германию, США и Украину в хакерских атаках

Киев  •  УНН

 • 16485 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила о кибератаки на единый портал российских "госуслуг". Большинство из них, по ее словам, осуществляются с США и Германии, передает УНН со ссылкой на DW.

Цитата

“(Атаки) очень зашкаливают. По странам: США — 50%, Германия — 25%, Россия — 10%, Китай — 10%, Украина — 5%”, — заявила Памфилова. Атаки, по ее словам, идут также и на сайт для дистанционного электронного голосования. “Если посмотреть распределение по странам — 50% атак с США из Германии — 25%, из Кореи — 20%, из Китая — 5%”, — сообщила глава ЦИК.

Контекст

Ранее правительство Германии за три недели до выборов в бундестаг, которые состоятся 26 сентября, официально попросил Москву прекратить кибератаки на аккаунты немецких политиков. В их организации Берлин обвинил российские спецслужбы.

Многочисленные сообщения о фальсификациях

Нынешние парламентские выборы в России сопровождаются многочисленными обвинениями в нарушениях. Независимые наблюдатели движения “Голос” в 21 часа по Москве сообщили на сайте “Карта нарушений на выборах” о более 4,5 тыс. случаев фальсификаций во время голосования 17-19 сентября. Кроме того, компании Apple и Google незадолго до выборов под давлением российских властей заблокировали приложение “Навальный”, где были опубликованы списки “Умного голосования” — оппозиционного списка кандидатов, которые должны противостоять правящей партии “Единая Россия”.

Памфилова, в свою очередь, сообщила только о 137 сообщениях о “возможном принуждении” при голосовании, которые, по ее словам, Центризбирком получил из 45 субъектов РФ. Все обращения, добавила глава ЦИК, были направлены “в соответствующие инстанции: в прокуратуру, Следственный комитет, руководителям регионов, откуда они пришли”.

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