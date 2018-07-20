Глава розвідки США вважає, що РФ не хоче і не може вплинути на дії Ірану в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Росія не володіє ні бажанням, ні можливостями вплинути на дії Ірану в Сирії. З таким твердженням виступив у четвер директор національної розвідки США Деніел Коутс на форумі з питань безпеки в Аспені (штат Колорадо), інформує УНН.
Йому було поставлено питання, чи вважає він, що Росія “володіє достатнім впливом” для того, щоб змусити підтримувані Іраном сили покинути територію Сирії. Про можливість укладення такої домовленості між РФ і США раніше повідомляли американські ЗМІ.
За словами Коутса, розвідслужби США вважають “малоймовірним, що у Росії є бажання і можливість” для того, щоб “протистояти іранським рішенням і впливу” в Сирії.
За версією глави нацрозвідки, Росії в такому випадку “довелося б прийняти на себе значно більші зобов’язання з військової, економічної точок зору”. “Ми не вважаємо, що вони (РФ) бажають зробити це”, — сказав Коутс. Трансляція його виступу велася на сайті форуму.
Як повідомляв УНН, Трамп пригрозив стати найгіршим ворогом Путіна, якщо не зможе з ним порозумітися.