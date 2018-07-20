Трамп пригрозив стати найгіршим ворогом Путіна, якщо не зможе з ним порозумітися

“Я підходив до Росії жорсткіше, ніж будь-який інший президент США протягом довгих років. Можливо, навіть жорсткіше, ніж будь-коли”, — зазначив Трамп. “Згадайте санкції, які я вводив (щодо РФ), згадайте (російських) дипломатів, яких я вислав, згадайте все, що я робив. Стільки не робив ще ніхто”, — продовжував президент США, назвавши свого попередника Барака Обаму “хлопчиком для биття у Росії”.

“Порозумітися з президентом Путіним і Росією буде позитивною річчю. Але якщо це не спрацює, то я буду його (Путіна) найгіршим ворогом”, — попередив Трамп.

В якості ще одного прикладу він навів різку критику керівництва ФРН за неспротив постачанню російського газу в Європу і будівництву трубопроводу “Північний потік — 2”. “Взяти хоча б те, що у мене була серйозна сутичка з Німеччиною з приводу того, що вони отримують від Росії природний газ, отримують енергоносії і платять їй мільярди доларів. Ми захищаємо їх від Росії, а вони платять Росії мільярди доларів. Як це може бути? Ви що, вважаєте це (така позиція президента США) позитивна по відношенню до Росії? ” - пояснив президент США.

“Я відмовляю їх (німців) від того, щоб вони виплачували їм (росіянам) мільярди доларів. Це — дивна ситуація”, — додав Трамп. “Крім того, Німеччина виплачує лише частину того, що вона повинна вносити на цілі оборони, — продовжував він. — Таким чином, ми повинні захищати їх, а вони платять росіянам”.

Як повідомляв УНН, США і РФ будуть співпрацювати в боротьбі з тероризмом.