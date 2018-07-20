Трамп пригрозил стать худшим врагом Путина, если не сможет с ним объясниться

“Я подходил к России жестче, чем любой другой президент США в течение долгих лет. Возможно, даже жестче, чем когда-либо”, — отметил Трамп. “Вспомните санкции, которые я вводил (в отношении РФ), вспомните (российских) дипломатов, которых я выслал, вспомните все, что я делал. Столько не делал еще никто”, — продолжал президент США, назвав своего предшественника Барака Обаму “мальчиком для битья у России”.

“Поладить с президентом Путиным и Россией будет позитивной вещью. Но если это не сработает, то я буду его (Путина) худшим врагом”, — предупредил Трамп.

В качестве еще одного примера он привел резкую критику руководства ФРГ за непротивление поставкам российского газа в Европу и строительству трубопровода “Северный поток — 2”. “Взять хотя бы то, что у меня была серьезная стычка с Германией по поводу того, что они получают от России природный газ, получают энергоносители и платят ей миллиарды долларов. Мы защищаем их от России, а они платят России миллиарды долларов. Как это может быть? Вы что, считаете это (такая позиция президента США) позитивно по отношению к России?” — пояснил президент США.

“Я отговариваю их (немцев) от того, чтобы они выплачивали им (россиянам) миллиарды долларов. Это — странная ситуация”, — добавил Трамп. “Кроме того, Германия выплачивает лишь часть того, что она должна вносить на цели обороны, — продолжал он. — Таким образом, мы должны защищать их, а они платят россиянам”.

Как сообщал УНН, США и РФ будут сотрудничать в борьбе с терроризмом.