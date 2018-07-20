Глава разведки США считает, что РФ не хочет и не может повлиять на действия Ирана в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Россия не обладает ни желания, ни возможности повлиять на действия Ирана в Сирии. С таким утверждением выступил в четверг директор национальной разведки США Дэниел Коутс на форуме по вопросам безопасности в Аспене (штат Колорадо), передает УНН.
Ему был задан вопрос, считает ли он, что Россия “обладает достаточным влиянием” для того, чтобы заставить поддерживаемые Ираном силы покинуть территорию Сирии. О возможности заключения такой договоренности между РФ и США ранее сообщали американские СМИ.
По словам Коутса, разведслужбы США считают “маловероятным, что у России есть желание и возможность” для того, чтобы “противостоять иранским решениям и влиянию” в Сирии.
По версии главы нацразведки, России в таком случае “пришлось бы принять на себя значительно большие обязательства с военной, экономической точек зрения”. “Мы не считаем, что они (РФ) желают сделать это”, — сказал Коутс. Трансляция его выступления велась на сайте форума.
Как сообщал УНН, Трамп пригрозил стать худшим врагом Путина, если не сможет с ним поладить.