Глава російського уряду Севастополя заявив, що місто "з великим задоволенням" прийме Лукашенка

$41.170.09
45.030.03
ukru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 40016 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 68530 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 67641 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 70200 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 81143 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 63413 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 60807 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 130714 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 83489 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 235436 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
78%
Популярнi новини

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 29627 перегляди

Шмигаль назвав "червоні лінії" України в переговорах зі США щодо угоди про надра

9 квітня, 18:08 • 9924 перегляди

Зеленський про засідання "Рамштайн": пріорітет - ППО, передусім проти балістики

9 квітня, 18:14 • 12260 перегляди

У Львові сталась стрілянина в ТРЦ: на місці працюють правоохоронці

9 квітня, 18:29 • 13163 перегляди

Залетіла група "шахедів": у Дніпропетровській області лунають вибухи

9 квітня, 18:51 • 8878 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 98834 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 130709 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 235431 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 410708 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 402008 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 18581 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 24618 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 25430 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 27259 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 77525 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Глава російського уряду Севастополя заявив, що місто "з великим задоволенням" прийме Лукашенка

Київ • УНН

 • 24433 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Глава російського уряду Севастополя Михайло Развожаєв прокоментував заяву Олександра Лукашенка про бажання відвідати окупований Крим, передає УНН із посиланням на “Крим.Реалії”.

Глава російського уряду Севастополя заявив, що місто "з великим задоволенням" прийме Лукашенка

Цитата

“Чекаємо завжди. (Приймемо) з великим задоволенням”, — сказав Развожаєв в ефірі телеканалу “Росія-1”, відповідаючи на відповідне питання ведучого.

Контекст

Раніше голова російського парламенту анексованого Криму Володимир Константинов висловив думку, що для приїзду Олександра Лукашенка на півострів потрібна лише політична воля.

4 листопада президент Росії Володимир Путін прибув до анексованого Севастополя, де провів засіданні вищої ради Союзної держави, на початку якого Лукашенко сказав Путіну, що хотів би відвідати Крим: “Володимир Володимирович мені все обіцяв, обіцяв, що із собою візьме до Криму, покаже новинки, що там нового зроблено, зроблено чимало, дорогою провезе до Криму, але сьогодні один поїхав і мене з собою не запросив”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна висловила протест через візит Путіна у Крим

Путін відповів Лукашенку, що “ми завжди будемо раді бачити вас, щоб ви могли подивитися це (меморіал — КР)”.

Після цього депутат національних зборів Білорусі, голова Постійної комісії з міжнародних справ Палати представників Андрій Савіних сказав, що ці слова Лукашенка “є визнанням Криму частиною Росії”.

У серпні 2021 року Лукашенко заявляв, що визнає анексований Крим російським, коли останній російський олігарх почне постачати продукцію на півострів.

Країни Заходу не визнали перемогу Лукашенка на виборах президента через фальсифікації, а також ввели проти Білорусі кілька пакетів санкцій. Вони закликають провести в країні нові вибори із дотриманням демократичних стандартів.

Росія анексувала Крим у 2014 році, після чого Україна, США та Євросоюз запровадили низку економічних санкцій, які щороку продовжують.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.76
Bitcoin
$82,201.50
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,135.91
Ethereum
$1,632.93