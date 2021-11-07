Глава російського уряду Севастополя заявив, що місто "з великим задоволенням" прийме Лукашенка

Цитата

“Чекаємо завжди. (Приймемо) з великим задоволенням”, — сказав Развожаєв в ефірі телеканалу “Росія-1”, відповідаючи на відповідне питання ведучого.

Контекст

Раніше голова російського парламенту анексованого Криму Володимир Константинов висловив думку, що для приїзду Олександра Лукашенка на півострів потрібна лише політична воля.

4 листопада президент Росії Володимир Путін прибув до анексованого Севастополя, де провів засіданні вищої ради Союзної держави, на початку якого Лукашенко сказав Путіну, що хотів би відвідати Крим: “Володимир Володимирович мені все обіцяв, обіцяв, що із собою візьме до Криму, покаже новинки, що там нового зроблено, зроблено чимало, дорогою провезе до Криму, але сьогодні один поїхав і мене з собою не запросив”.

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Путін відповів Лукашенку, що “ми завжди будемо раді бачити вас, щоб ви могли подивитися це (меморіал — КР)”.

Після цього депутат національних зборів Білорусі, голова Постійної комісії з міжнародних справ Палати представників Андрій Савіних сказав, що ці слова Лукашенка “є визнанням Криму частиною Росії”.

У серпні 2021 року Лукашенко заявляв, що визнає анексований Крим російським, коли останній російський олігарх почне постачати продукцію на півострів.

Країни Заходу не визнали перемогу Лукашенка на виборах президента через фальсифікації, а також ввели проти Білорусі кілька пакетів санкцій. Вони закликають провести в країні нові вибори із дотриманням демократичних стандартів.

Росія анексувала Крим у 2014 році, після чого Україна, США та Євросоюз запровадили низку економічних санкцій, які щороку продовжують.