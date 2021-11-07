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Глава российского правительства Севастополя заявил, что город "с большим удовольствием" примет Лукашенко

Киев • УНН

 • 24433 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Глава российского правительства Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал заявление Александра Лукашенко о желании посетить оккупированный Крым, передает УНН со ссылкой на “Крым.Реалии”.

Глава российского правительства Севастополя заявил, что город "с большим удовольствием" примет Лукашенко

Цитата

“Ждем всегда. (Примем) с большим удовольствием”, — сказал Развожаев в эфире телеканала “Россия-1”, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

Контекст

Ранее глава российского парламента аннексированного Крыма Владимир Константинов выразил мнение, что для приезда Александра Лукашенко на полуостров нужна лишь политическая воля.

4 ноября президент России Владимир Путин прибыл к аннексированного Севастополя, где провел заседание высшего совета Союзного государства, в начале которого Лукашенко сказал Путину, что хотел бы посетить Крым: “Владимир Владимирович мне все обещал, обещал, что с собой возьмет в Крыму, покажет новинки, что там нового сделано, сделано немало, дорогой провезет в Крым, но сегодня один уехал и меня с собой не пригласил”.

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Путин ответил Лукашенко, что “мы всегда будем рады видеть вас, чтоб вы могли посмотреть это (мемориал — КР)”.

После этого депутат Национального собрания Беларуси, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных сказал, что эти слова Лукашенко “являются признанием Крыма частью России”.

В августе 2021 года Лукашенко заявлял, что признает аннексирован Крым российским, когда последний российский олигарх начнет поставлять продукцию на полуостров.

Страны Запада не признали победу Лукашенко на выборах президента из-за фальсификаций, а также ввели против Беларуси несколько пакетов санкций. Они призывают провести в стране новые выборы с соблюдением демократических стандартов.

Россия аннексировала Крым в 2014 году, после чего Украина, США и Евросоюз ввели ряд экономических санкций, которые ежегодно продолжают.

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