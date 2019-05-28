Глава Нацполіції прокоментував затримання учасників акції за імпічмент Зеленського

"Закон передбачає: будь-який громадянин має право проводити будь-які масові заходи. Але є одна обов’язкова умова: повідомити місцеву громаду, місцеву адміністрацію, місцеву раду – електронно, письмово, будь-як. І не чекати відповіді – повідомте і проводьте свої заходи", - сказав Князєв.

Він зауважив щодо вказаного складання адмінпротоколу в Рівному, що такий факт дійсно мав місце, і що поліцейські прийняли рішення скласти адміністративний протокол за формальним складом правопорушення, що вони і зробили.

"Вони запросили вказаних громадян до відділку поліції, де склали паперовий адміністративний протокол – поки що не всі поліцейські можуть на місці складати протокол електронний. Саме ці громадяни (затримані – ред.) у квітні доставлялись працівниками поліції за аналогічний вчинок адміністративного правопорушення. Тоді адміністративний протокол був складений, рівненський місцевий суд виніс рішення, де визнав дії працівників поліції законними, тому що він наклав стягнення на правопорушників. Тому я розумію, що це трошки заполітизована історія", - сказав глава Нацполіції.

Він зазначив, що поліцейські наразі проводять роз’яснювальну роботу у всіх регіонах держави на прикладі Рівненщини.

"Формально правоохоронці не порушили нічого в адміністративному законодавстві", - додав він.

Як повідомляв УНН, у суботу близько 12 години поліцейськими Рівненського відділу поліції на Майдані Незалежності обласного центру було виявлено двох молодих людей із плакатами про "імпічмент".

У поліції пізніше повідомили про проведення комплексної службової перевірки щодо дій працівників поліції Рівненського відділу відносно двох учасників акції.

Коментуючи цю ситуацію, Зеленський закликав правоохоронців не вживати заходів проти політичних протестувальників, якщо вони не порушують правопорядок.