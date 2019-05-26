Зеленський: закликаю МВС не вживати заходів проти протестувальників, які не порушують порядок

КИЇВ. 26 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав правоохоронців не вживати заходів проти політичних протестувальників, якщо вони не порушують правопорядок. Про це він написав у Facebook, коментуючи ситуацію зі складанням адмінпротоколів поліцією міста Рівне у відділку на двох учасників мітингу за імпічмент, передає УНН.