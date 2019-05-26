Зеленський: закликаю МВС не вживати заходів проти протестувальників, які не порушують порядок
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав правоохоронців не вживати заходів проти політичних протестувальників, якщо вони не порушують правопорядок. Про це він написав у Facebook, коментуючи ситуацію зі складанням адмінпротоколів поліцією міста Рівне у відділку на двох учасників мітингу за імпічмент, передає УНН.
“З’ясував ситуацію щодо нібито затримання хлопця та дівчини, які влаштували проти мене протест у Рівному. Ніякого затримання не було, але правоохоронці могли діяти м’якше. В поліції проведуть службову перевірку. Закликаю МВС не вживати заходів проти політичних протестувальників, якщо люди не порушують правопорядок. Критики не боюся”, — написав Президент.
Як повідомляв УНН, в суботу близько 12 години поліцейським Рівненського відділу поліції на Майдані Незалежності обласного центру було виявлено двох молодих людей із плакатами про “імпічмент”.
У поліції пізніше повідомили про проведення комплексної службової перевірки щодо дій працівників поліції Рівненського відділу відносно двох учасників акції.