Глава Нацполиции прокомментировал задержание участников акции за импичмент Зеленского

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 мая. УНН. Полиция Ровно не нарушала закон при задержании двух участников акции в субботу, 25 мая. Об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев журналистам во вторник, передает корреспондент УНН.

"Закон предусматривает: любой гражданин имеет право проводить любые массовые мероприятия. Но есть одно обязательное условие: сообщить местную общину, местную администрацию, местный совет - электронно, письменно, как угодно. И не ждать ответа - сообщите и проводите свои мероприятия", - сказал Князев.

Он отметил по поводу указанного составления админпротокола в Ровно, что такой факт действительно имел место, и полицейские приняли решение составить административный протокол по формальному составу правонарушения, что они и сделали.

"Они пригласили указанных граждан в отделение полиции, где составили бумажный административный протокол - пока не все полицейские могут на месте составлять протокол электронный. Именно эти граждане (задержанные - ред.) в апреле доставлялись работниками полиции за аналогичный поступок административного правонарушения. Тогда административный протокол был составлен, ровенский городской суд вынес решение, где признал действия сотрудников полиции законными, так как он наложил взыскания на правонарушителей. Поэтому я понимаю, что это немного политизированная история", - сказал глава Нацполиции.

Он отметил, что полицейские сейчас проводят разъяснительную работу во всех регионах государства на примере Ровенской области.

"Формально правоохранители не нарушили ничего в административном законодательстве", - добавил он.

Как сообщал УНН, в субботу около 12 часов полицейскими Ровенского отдела полиции на Майдане Независимости областного центра были обнаружены двое молодых людей с плакатами об "импичменте".

В полиции позже сообщили о проведении комплексной служебной проверки в отношении действий сотрудников полиции Ровенского отдела отношении двух участников акции.

Комментируя эту ситуацию, Зеленский призвал правоохранителей не принимать мер против политических протестующих, если они не нарушают правопорядок.

Украинские Национальные Новости

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