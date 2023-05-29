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Глава НАТО закликає Косово послабити напруженість у відносинах із Сербією

Глава НАТО закликає Косово послабити напруженість у відносинах із Сербією

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Через два дні після зіткнень між косовською поліцією та протестувальниками, які виступають проти того, щоб албанські мери вступили на посади в етнічних сербських районах, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Косово зменшити напруженість у відносинах із Сербією, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі 

Столтенберг сказав, що він розмовляв з головним представником ЄС із закордонних справ Жозепом Борреллем про Косово та про те, що Приштина та Белград повинні брати участь у діалозі під керівництвом ЄС.

«Приштина повинна знизити ескалацію та не робити односторонніх дестабілізаційних кроків», — написав Столтенберг у Twitter.

Доповнення 

У спільній заяві посольств США, Італії, Франції, Німеччини та Великої Британії, відомих як група Квінт, і офісу ЄС у Приштині застерегли Косово від будь-яких інших заходів для примусового доступу до будівель муніципалітету.

«Ми рішуче застерігаємо всі сторони від інших загроз або дій, які можуть вплинути на безпечне та безпечне середовище, включаючи свободу пересування, і які можуть розпалити напруженість або сприяти конфлікту», – заявили Квінт та ЄС.

«Нові односторонні дії негативно вплинуть на відносини з країнами «Квінти» та ЄС».

Сполучені Штати, Великобританія та ЄС є головними прихильниками Косово, оскільки країна досі не є членом ООН через заперечення з боку Сербії, Росії, Китаю та інших.

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Довідково 

Серби, які становлять більшість населення північного регіону Косово, не приймають декларацію про незалежність від Сербії, прийняту у 2008 році, і все ще вважають Белград своєю столицею навіть через два десятиліття після закінчення війни в 1999 році.

Етнічні албанці складають понад 90% населення Косова в цілому.

Серби відмовилися брати участь у місцевих виборах у квітні, а албанські кандидати виграли всі чотири муніципалітети з явкою 3,5%.



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