Глава НАТО призывает Косово ослабить напряженность в отношениях с Сербией
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Через два дня после столкновений между косовской полицией и протестующими, которые выступают против того, чтобы албанские мэры вступили в должности в этнических сербских районах, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Косово уменьшить напряженность в отношениях с Сербией, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Столтенберг сказал, что он разговаривал с главным представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Борреллем о Косово и о том, что Приштина и Белград должны участвовать в диалоге под руководством ЕС.
«Приштина должна снизить эскалацию и не предпринимать односторонних дестабилизирующих шагов», — написал Столтенберг в Twitter.
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В совместном заявлении посольств США, Италии, Франции, Германии и Великобритании, известных как группа Квинт, и офиса ЕС в Приштине предостерегли Косово от любых других мер для принудительного доступа к зданиям муниципалитета.
«Мы решительно предостерегаем все стороны от других угроз или действий, которые могут повлиять на безопасную и безопасную среду, включая свободу передвижения, и которые могут разжечь напряженность или способствовать конфликту», – заявили Квинт и ЕС.
«Новые односторонние действия негативно повлияют на отношения со странами «Квинта» и ЕС».
Соединенные Штаты, Великобритания и ЕС являются основными сторонниками Косово, поскольку страна до сих пор не является членом ООН из-за возражений со стороны Сербии, россии, Китая и других.
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Справочно
Сербы, составляющие большинство населения северного региона Косово, не принимают декларацию о независимости от Сербии, принятую в 2008 году, и все еще считают Белград своей столицей даже спустя два десятилетия после окончания войны в 1999 году.
Этнические албанцы составляют более 90% населения Косово в целом.
Сербы отказались участвовать в местных выборах в апреле, а албанские кандидаты выиграли все четыре муниципалитета с явкой 3,5%.