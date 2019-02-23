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Глава МЗС Венесуели: уряд не накаже стріляти по власному народу

Глава МЗС Венесуели: уряд не накаже стріляти по власному народу

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Уряд Венесуели ніколи не віддасть наказ стріляти по власному народу. Про це заявив в п’ятницю журналістам глава МЗС Венесуели Хорхе Арреаса, відповідаючи на відповідне запитання з приводу передачі гуманітарної допомоги США на колумбійсько-венесуельському кордоні, інформує УНН.

“Не може бути такого, щоб уряд Венесуели віддав наказ стріляти по власному народу”, — підкреслив він. За словами Арреаси, венесуельська армія не буде сприяти дестабілізації ситуації. “Ми віримо в мир, а не у війну”, — підсумував міністр.

Як раніше повідомила прес-служба Держдепартаменту, спецпредставник з Венесуели Елліотт Абрамс відправиться 22 лютого в Майамі (штат Флорида) і звідти в місто Кукута в Колумбії, куди буде направлена гуманітарна допомога для її подальшої доставки до Венесуели. В американському зовнішньополітичному відомстві США уточнили, що гуманітарну допомогу переправлять військовим літаком з Флориди в Колумбію, а Абрамс увійде в урядову делегацію, яка буде супроводжувати вантаж. При цьому також наголошується, що в Колумбії Абрамс проведе зустріч з президентом країни Іваном Дуке і з делегаціями з центральноамериканських і південноамериканських країн.

Нагадуємо, держсекретар США Майкл Помпео заявив в п’ятницю в Twitter, що друга партія гуманітарної допомоги для Венесуели прибула в місто Кукута (Колумбія).

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