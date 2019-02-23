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Глава МИД Венесуэлы: правительство не прикажет стрелять по собственному народу

Глава МИД Венесуэлы: правительство не прикажет стрелять по собственному народу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 февраля. УНН. Правительство Венесуэлы никогда не отдаст приказ стрелять по собственному народу. Об этом заявил в пятницу журналистам глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса, отвечая на соответствующий вопрос по поводу передачи гуманитарной помощи США на колумбийско-венесуэльской границе, передает УНН.

“Не может быть такого, чтобы правительство Венесуэлы отдало приказ стрелять по собственному народу”, — подчеркнул он. По словам Арреасы, венесуэльская армия не будет способствовать дестабилизации ситуации. “Мы верим в мир, а не в войну”, — заключил министр.

Как ранее сообщила пресс-служба Госдепартамента, спецпредставитель по Венесуэле Эллиотт Абрамс отправится 22 февраля в Майами (штат Флорида) и оттуда в город Кукута в Колумбии, куда будет направлена гуманитарная помощь для ее последующей доставки в Венесуэлу. В американском внешнеполитическом ведомстве США уточнили, что гуманитарную помощь переправят военным самолетом из Флориды в Колумбию, а Абрамс войдет в правительственную делегацию, которая будет сопровождать груз. При этом также подчеркивается, что в Колумбии Абрамс проведет встречу с президентом страны Иваном Дуке и с делегациями из центральноамериканских и южноамериканских стран.

Напоминаем, госсекретарь США Майкл Помпео заявил в пятницу в Twitter, что вторая партия гуманитарной помощи для Венесуэлы прибыла в город Кукута (Колумбия).

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