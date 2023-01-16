Глава МЗС Великої Британії прокоментував санкцій росії проти нього

Цитата

«Російський уряд застосував проти мене санкції. Добре. Якщо це плата за підтримку української свободи, то я радий санкціям. Слава Україні!», – повідомив Клеверлі.

Нагадаємо

Велика Британія, крім сучасних танків Challenger, незабаром передасть для України три десятки самохідних гаубиць AS-90. Відповідну заяву оприлюднили в уряді Великої Британії.