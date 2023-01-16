Глава МИД Великобритании прокомментировал санкций россии против него
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли прокомментировал в своем Твиттере санкции, которые российское правительство наложило против него, передает УНН.
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«Российское правительство применило против меня санкции. Хорошо. Если это плата за поддержку украинской свободы, я рад санкциям. Слава Украине!» – сообщил Клеверли.
Напомним
Великобритания, кроме современных танков Challenger, в скором времени передаст для Украины три десятка самоходных гаубиц AS-90. Соответствующее заявление обнародовали в правительстве Великобритании.