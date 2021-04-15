Глава МЗС Туреччини заявив, що Анкара не підтримує якусь зі сторін російсько-українського конфлікту

Цитата

“У нас хороші відносини як з Росією, так і з Україною. Ми виступаємо за вирішення проблеми мирним і дипломатичним шляхом, — сказав він в ефірі телеканалу NTV. Наші відносини з кожною з країн не повинні впливати на відносини з іншими державами. У нерозумінні між Росією і Україною ми не підтримуємо будь-яку зі сторін”.

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Між тих 10 квітня за підсумками переговорів з президентом України Володимиром Зеленським турецький лідер Тайіп Ердоган заявив, що Туреччина готова надати “необхідну підтримку” для врегулювання конфлікту на сході України на основі мінських угод. Ердоган висловив надію, що “тривожна ескалація... якомога швидше припиниться, режим припинення вогню буде підтримуватися, а конфлікт буде врегульовано шляхом діалогу на основі мінських домовленостей”. “Ми готові надати в цьому відношенні всю необхідну підтримку”, — додав він.

На наступний день він повідомив, що бажає, щоб Україна і Росія якомога швидше врегулювали існуючі розбіжності мирним шляхом.