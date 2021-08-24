Глава МЗС Франції виправдався за те, що пропустив “Кримську платформу”

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Французської республіки Жан-Ів Ле Дріан пояснив, чому не зміг взяти участь в установчому саміті “Кримської платформи” 23 серпня — справа у афганській кризі. Про це він сказав під час спільної пресконференції з українським колегою, передає кореспондент УНН.

Деталі

Так, Ле Дріан привітав успішне проведення напередодні інавгураційного саміту “Кримської платформи”.

З його слів, Франція повною мірою підтримує цю ініціативу, до якої вона також приєдналася як учасниця.

Цитата

“На жаль, я особисто не зміг бути присутнім через драматичну кризу, яка розгортається в Афганістані, і яка змусила мене здійснити візит до Абу-Дабі, але мій колега, міністр Франс Еспер був тут і репрезентував Францію на саміті Кримської платформи. Я користуюся нагодою, аби повторити: Франція не визнає і не визнаватиме незаконної анексії АР Крим і міста Севастополя”, — зазначив міністр.

Додамо

Напередодні заходу також стало відомо, що очільник німецького зовнішньополітичного відомства Хайко Маас не приїде до Києва для участі в саміті Кримської платформи у зв’язку з ситуацією в Афганістані.

Про заміну французського представника до останнього не повідомлялось.

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