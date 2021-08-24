Глава МИД Франции оправдался за то, что пропустил "Крымскую платформу"

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КИЕВ. 24 августа. УНН. Министр иностранных дел Французской республики Жан-Ив Ле Дриан объяснил, почему не смог принять участие в учредительном саммите "Крымской платформы" 23 августа - дело в афганском кризисе. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с украинским коллегой, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, Ле Дриан поздравил успешное проведение накануне саммита "Крымской платформы".

По его словам, Франция в полной мере поддерживает эту инициативу, к которой она присоединилась в качестве участницы.

Цитата

"К сожалению, я лично не смог присутствовать из-за драматического кризиса, что разворачивается в Афганистане, и который заставил меня совершить визит в Абу-Даби, но мой коллега, министр Франс Эспер был здесь и представлял Францию на саммите Крымской платформы. Я пользуюсь случаем, чтобы повторить: Франция не признает и не будет признавать незаконной аннексии АР Крым и города Севастополя", - отметил министр.

Добавим

Накануне мероприятия также стало известно, что глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас не приедет в Киев для участия в саммите Крымской платформы в связи с ситуацией в Афганистане.

О замене французского представителя до последнего не сообщалось.

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