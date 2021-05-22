Глава МЗС Австрії заявив, що ЄС хоче діалогу з Росією

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"Відносини зараз точно напружені і обтяжені. Як то кажуть, танго танцюють удвох. Європейський союз хоче діалогу. Ми хочемо канали для діалогу, але для цього необхідна відповідна реакція, що інша сторона цього теж хоче", - сказав міністр.

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За твердженням Шалленберга, в даний час Росія не зацікавлена ​​в цьому.

"Зараз немає зацікавленості. Є сигнали, які ми отримуємо останнім часом з Москви", - додав він.

Європейський союз і Росія повинні співпрацювати в багатьох сферах, починаючи від питань клімату до енергетики, зазначив Шалленберг. Він сподівається, що тональність у відносинах ЄС і Москви зміниться.

Шалленберг підкреслив, що в Європейському союзі "Австрія завжди робить зусилля для міцного і стійкого каналу діалогу з Москвою".

"Є багато тем, за якими ми хочемо працювати разом і повинні це робити. Ключові слова: клімат, енергетика. Тут ми повинні співпрацювати. Але ми, зрозуміло, не можемо підвести наших цінностей", - сказав міністр.

"Я дуже сподіваюся, що тональність незабаром зміниться, щоб ми змогли коли-небудь знайти спосіб співіснування. Те, що зараз це складно, в цьому немає сумнівів", - підкреслив Шалленберг.

За його словами, "Росія удостоїлася сумнівної честі" через те, що до неї були застосовані різні санкційні механізми ЄС.

"Видно ланцюжок провокаційних актів, які Росія зробила в Європі і Європейському союзі", - вважає міністр.

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24-25 травня в Брюсселі лідери країн ЄС проведуть очний саміт, на якому обговорять відносини з Росією і ситуацію з пандемією.