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Глава МИД Австрии заявил, что ЕС хочет диалога с Россией

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 мая. УНН. Европейский союз хочет наладить диалог с Россией, но Москва пока в этом не заинтересована. С таким утверждением выступил в субботу глава МИД Австрии Александр Шалленберг накануне саммита ЕС 24 мая, на котором обсудят отношения с Россией. Об этом он заявил в эфире радиостанции О1, передает УНН.

Глава МИД Австрии заявил, что ЕС хочет диалога с Россией

Цитата

"Отношения сейчас точно напряженные и обремененные. Как говорится, танго танцуют вдвоем. Европейский союз хочет диалога. Мы хотим каналы для диалога, но для этого необходима соответствующая реакция, другая сторона этого тоже должна хотеть", - сказал министр.

Детали

По утверждению Шалленберга, в настоящее время Россия не заинтересована в этом.

"Сейчас нет заинтересованности. Есть сигналы, которые мы получаем в последнее время из Москвы", - добавил он.

Европейский союз и Россия должны сотрудничать во многих сферах, начиная от вопросов климата к энергетики, отметил Шалленберг. Он надеется, что тональность в отношениях ЕС и Москвы изменится.

Шалленберг подчеркнул, что в Европейском союзе "Австрия всегда делает усилия для прочного и устойчивого канала диалога с Москвой".

"Есть много тем, по которым мы хотим работать вместе и должны это делать. Ключевые слова: климат, энергетика. Здесь мы должны сотрудничать. Но мы, разумеется, не можем подвести наши ценности", - сказал министр.

"Я очень надеюсь, что тональность вскоре изменится, чтобы мы смогли когда-нибудь найти способ сосуществования. То, что сейчас это сложно, в этом нет сомнений", - подчеркнул Шалленберг.

По его словам, "Россия удостоилась сомнительной чести" из-за того, что к ней были применены различные санкционные механизмы ЕС.

"Видно цепочку провокационных актов, которые Россия сделала в Европе и Европейском союзе", - считает министр.

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24-25 мая в Брюсселе лидеры стран ЕС проведут очный саммит, на котором обсудят отношения с Россией и ситуацию с пандемией.

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