Глава МВФ впевнена, що протести у Франції позначаться на економіці
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард стурбована акціями протестів руху "жовтих жилетів" у Парижі. Вона впевнена, що протести будуть мати наслідки для французької економіки. Про це повідомляє УНН із посиланням на телеканал CBS.
"Це дуже сумна картина. Я - справжня парижанка, і те, що відбувається в Парижі, - це дуже сумно. Це матиме економічні наслідки, я в цьому не сумніваюся. Я дійсно сподіваюся, що діалог буде відновлено, люди можуть висловлювати свої погляди , до їх невдоволення можна прислухатися, і з цим можна щось зробити", - сказала Лагард.
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У суботу, 8 грудня, у Франції пройшла четверта серія протестів руху "жовтих жилетів" в Парижі та інших містах акції протестів супроводжувалися зіткненнями з поліцією. Число які взяли участь в акціях протесту в республіці перевищила 136 тисяч осіб. Кількість затриманих по всій Франції учасників акцій протесту зросла до 1726 осіб.