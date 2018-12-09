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Глава МВФ уверена, что протесты во Франции скажутся на экономике

Киев • УНН

 • 9023 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард обеспокоена акциями протестов движения "желтых жилетов" в Париже. Она уверена, что протесты будут иметь последствия для французской экономики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CBS.

Глава МВФ уверена, что протесты во Франции скажутся на экономике

"Это очень печальная картина. Я - настоящая парижанка, и то, что происходит в Париже, - это очень печально. У этого будут экономические последствия, я в этом не сомневаюсь. Я действительно надеюсь, что диалог будет восстановлен, люди могут выражать свои взгляды, к их недовольство можно прислушаться, и с этим можно что-то сделать", - сказала Лагард.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Протесты "желтых жилетов" привели к кризису в экономике Франции

В субботу, 8 декабря, во Франции прошла четвертая серия протестов движения "желтых жилетов" в Париже и других городах акции протеста сопровождались столкновениями с полицией. Число принявших участие в акциях протеста в республике превысила 136 тысяч человек. Количество задержанных по всей Франции участников акций протеста возросло до 1726 человек.

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