Глава митрополії УПЦ МП попросив Путіна відпустити моряків ВМС України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Митрополит Сарненський і Поліський Анатолій (Українська православна церква Московського патріархату) попросив президента Росії Володимира Путіна відпустити заарештованих після інциденту в Керченській протоці військовослужбовців ВМС України. Звернення опубліковане на сайті єпархії, повідомляє УНН.
Ієрарх зазначив, що говорить від імені духовенства і віруючих своєї єпархії. “Звертаюся до Вас з проханням про допомогу: допоможіть звільнити воїнів-моряків, які стали заручниками події 25 листопада 2018 року в акваторії Азовського моря”, — можна зазначити з цитати митрополита Анатолія.
Він зазначив, що подія є продовженням військових дій, які тривають чотири роки і, згідно заяви, “від яких втомився народ України і Росії”.
Нагадуємо, у Свято-Успенській Почаївській Лаврі, яку було визнано незаконно переданою УПЦ (МП), комісія Міністерства юстиції провела інвентаризацію на наявність цінних експонатів. Про це повідомляє прес-служба УПЦ (МП). Як зазначили у прес-службі, в обителі проводилася перевірка наявності зареєстрованих “експонатів”, яку звершила комісія заповідника, згідно опису радянського періоду.