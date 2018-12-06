Глава митрополии УПЦ МП попросил Путина отпустить моряков ВМС Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Митрополит Сарненский и Полесский Анатолий (Украинская православная церковь Московского патриархата) попросил президента России Владимира Путина отпустить арестованных после инцидента в Керченском проливе военнослужащих ВМС Украины. Обращение опубликовано на сайте епархии, сообщает УНН.
Иерарх отметил, что говорит от лица духовенства и верующих своей епархии. “Обращаюсь к Вам с просьбой о помощи: помогите освободить воинов-моряков, которые стали заложниками события 25 ноября 2018 года в акватории Азовского моря”, — следует из цитаты митрополита Анатолия.
Он отметил, что событие является продолжением военных действий, которые продолжаются четыре года и, согласно заявлению, “от которых устал народ Украины и России”.
Напоминаем, в Свято-Успенской Почаевской Лавре, которая была признана незаконно переданной УПЦ (МП), комиссия Министерства юстиции провела инвентаризацию на наличие ценных экспонатов. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ (МП). Как отметили в пресс-службе, в обители проводилась проверка наличия зарегистрированных “экспонатов”, которую совершила комиссия заповедника, согласно описанию советского периода.