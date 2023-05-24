Очільник Міноборони Польщі заявив, що країна готова навчати українських пілотів на винищувачах F-16
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Польща готова тренувати українських пілотів на літаках F-16. Про це йдеться на сторінці польського оборонного відомства у Twitter з посиланням на міністра національної оборони Польщі, Маріуша Блащака, пише УНН.
Цитата
"Ми готові навчати українських пілотів на літаках F-16. Я запропонував, щоб це завдання було виконане в рамках місії Європейського Союзу. Це чудовий приклад співпраці між країнами Євросоюзу та можливості здешевлення такого навчання", — сказав Блащак.
Доповнення
Ця ініціатива спрямована на зміцнення співпраці між оборонними силами обох країн та надання підтримки українській армії у підвищенні її бойових навичок та професійного розвитку. Деталі щодо планування та організації такого тренування поки не надані.
Нагадаємо
Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що кількість винищувачів F-16, які має Польща, не дозволяє на сьогодні говорити про передачу якихось Україні. Водночас він запевнив, що готовий сприяти підготовці українських пілотів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Потрібні винищувачі F-16 та більше боєприпасів: про що Залужний говорив із командувачем сил НАТО в Європі