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Очільник Міноборони Польщі заявив, що країна готова навчати українських пілотів на винищувачах F-16

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Польща готова тренувати українських пілотів на літаках F-16. Про це йдеться на сторінці польського оборонного відомства у Twitter з посиланням на міністра національної оборони Польщі, Маріуша Блащака, пише УНН.

Цитата

"Ми готові навчати українських пілотів на літаках F-16. Я запропонував, щоб це завдання було виконане в рамках місії Європейського Союзу. Це чудовий приклад співпраці між країнами Євросоюзу та можливості здешевлення такого навчання", — сказав Блащак.

Доповнення

Ця ініціатива спрямована на зміцнення співпраці між оборонними силами обох країн та надання підтримки українській армії у підвищенні її бойових навичок та професійного розвитку. Деталі щодо планування та організації такого тренування поки не надані.

Нагадаємо

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що кількість винищувачів F-16, які має Польща, не дозволяє на сьогодні говорити про передачу якихось Україні. Водночас він запевнив, що готовий сприяти підготовці українських пілотів.

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