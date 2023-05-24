Глава Минобороны Польши заявил, что страна готова обучать украинских пилотов на истребителях F-16

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"Мы готовы обучать украинских пилотов на самолетах F-16. Я предложил, чтобы эта задача была выполнена в рамках миссии Европейского Союза. Это отличный пример сотрудничества между странами Евросоюза и возможности удешевления такого обучения", — сказал Блащак.

Дополнение

Эта инициатива направлена на укрепление сотрудничества между оборонными силами обеих стран и оказание поддержки украинской армии в повышении ее боевых навыков и профессионального развития. Детали по планированию и организации такой тренировки пока не предоставлены.

Напомним

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял, что количество истребителей F-16, которые имеет Польша, не позволяет на сегодня говорить о передаче каких-то Украине. В то же время он заверил, что готов содействовать подготовке украинских пилотов.

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