Глава Кіпрської церкви відмовився відповідати на лист патріарха Єрусалимського щодо єдності православ'я
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Глава Кіпрської православної церкви, архієпископ Хризостом II вирішив не відповідати на лист патріарха Єрусалимського Феофіла III про скликання предстоятелів помісних церков для обговорення проблем єдності православ’я. Про це повідомляє Romfea, що висвітлює діяльність Фанара — резиденції Константинопольського патріарха Варфоломія, пише УНН.
Хризостом II на першій в 2020 році службі повідомив, що вирішив не відповідати на заклик Феофіла III зібратися в Аммані. Архієпископ вказав, що “він не вважає серйозним цей крок свого друга патріарха Єрусалимського”, тому і “порахував розумним не відповідати”.
На питання про дату зустрічі і можливу участь у ній він відповів, що “не розглядав цю тему”. А на питання про те, хто має право “скликати собори предстоятелів” заявив: “Тільки Вселенський патріарх, ніхто інший. Тому я не сприйняв це серйозно і не відповів, не дивлячись на нашу дружбу (з патріархом Єрусалимським)”.
Патріарх Єрусалимський Феофіл III під час візиту в Москву в листопаді 2019 року запропонував скликати зустріч предстоятелів помісних православних церков для обговорення збереження єдності православ’я і провести її в столиці Йорданії.
Варто нагадати, що наприкінці листопада у Кіпрській церкві заявили, що “рішення про автокефалію ПЦУ — неканонічне”.