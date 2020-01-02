Глава Кипрской церкви отказался отвечать на письмо патриарха Иерусалимского о единстве православия
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Глава Кипрской православной церкви, архиепископ Хризостом II решил не отвечать на письмо патриарха Иерусалимского Феофила III о созыве предстоятелей поместных церквей для обсуждения проблем единства православия. Об этом сообщает Romfea, освещающий деятельность Фанара — резиденции Константинопольского патриарха Варфоломея, пишет УНН.
Хризостом II на первой в 2020 году службе сообщил, что решил не отвечать на призыв Феофила III собраться в Аммане. Архиепископ указал, что “он не считает серьезным этот шаг своего друга патриарха Иерусалимского”, поэтому и “посчитал разумным не отвечать”.
На вопросы о дате встречи и возможном участии в ней он ответил, что “не рассматривал эту тему”. А на вопрос о том, кто имеет право “созывать соборы предстоятелей” заявил: “Только Вселенский патриарх, никто другой. Поэтому я не воспринял это серьезно и не ответил, несмотря на нашу дружбу (с патриархом Иерусалимским)”.
Патриарх Иерусалимский Феофил III во время визита в Москву в ноябре 2019 года предложил созвать встречу предстоятелей поместных православных церквей для обсуждения сохранности единства православия и провести ее в столице Иордании.
Стоит напомнить, что в конце ноября в Кипрской церкви заявили, что “решение об автокефалии ПЦУ — неканоническое”.