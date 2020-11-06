Глава Кабміну повідомив, коли представлять стратегію економічного розвитку України до 2030 року

"Аудит економіки – це аудит втрачених можливостей, які ми маємо розвинути. Ми показали причини цих проблем і втрати цих можливостей. Разом з причинами, ми хочемо бачити вектори, як виходити із цієї ситуації, як розвивати. Сьогодні був презентований не лише аудит, але і план подальшого розвитку. У першому кварталі 2021 року вектори ляжуть в основу і буде представлена Стратегія економічного розвитку України до 2030 року", - сказав прем’єр.

Нагадаємо, раніше сьогодні Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна весь цей час була просто занадто скромною, а аудит економіки – це аналіз "наших комплексів", які сковували рух вперед.