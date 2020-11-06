Глава Кабмина сообщил, когда представят стратегию экономического развития Украины до 2030 года
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Стратегия экономического развития Украины до 2030 года будет представлена в первом квартале 2021 года. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, представляя Национальный экономический аудит государства в ВР, передает УНН.
"Аудит экономики - это аудит упущенных возможностей, которые мы должны развить. Мы показали причины этих проблем и потери этих возможностей. Вместе с причинами, мы хотим видеть векторы, как выходить из этой ситуации, как развивать. Сегодня был презентован не только аудит, но и план дальнейшего развития. В первом квартале 2021 года векторы лягут в основу и будет представлена Стратегия экономического развития Украины до 2030 года", - сказал премьер.
Напомним, ранее сегодня Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина все это время была просто слишком скромной, а аудит экономики - это анализ "наших комплексов", которые сковывали движение вперед.