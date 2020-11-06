Глава Кабмина сообщил, когда представят стратегию экономического развития Украины до 2030 года

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 22644 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 41129 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 64784 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 85364 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 93729 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 100139 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 114088 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 115187 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126417 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 156315 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Глава Кабмина сообщил, когда представят стратегию экономического развития Украины до 2030 года

Глава Кабмина сообщил, когда представят стратегию экономического развития Украины до 2030 года

Киев  •  УНН

 • 15558 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Стратегия экономического развития Украины до 2030 года будет представлена в первом квартале 2021 года. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, представляя Национальный экономический аудит государства в ВР, передает УНН.

"Аудит экономики - это аудит упущенных возможностей, которые мы должны развить. Мы показали причины этих проблем и потери этих возможностей. Вместе с причинами, мы хотим видеть векторы, как выходить из этой ситуации, как развивать. Сегодня был презентован не только аудит, но и план дальнейшего развития. В первом квартале 2021 года векторы лягут в основу и будет представлена Стратегия экономического развития Украины до 2030 года", - сказал премьер.

Напомним, ранее сегодня Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина все это время была просто слишком скромной, а аудит экономики - это анализ "наших комплексов", которые сковывали движение вперед.

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