Глава Кабміну оцінив макроекономічну ситуацію в Україні

"За нашими оцінками, макроекономічна ситуація в країні дуже сприятлива для зростання. У нас, як в України є зараз все для того, щоб стрімко зростати наступні декілька років. Тенденції, які ми сьогодні спостерігаємо – це і збільшення золотовалютних резервів, і рекордне зниження інфляції. Подивіться на вартість запозичень – в валюті ми вже позичаємо найнижче за всю історію України, якщо я не помиляюсь, а в гривні – майже вдвічі дешевше, ніж весною минулого року", - сказав прем’єр.

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На його думку, це означає, що Україні починають вірити.

"Але нам потрібно розібратись із нашими внутрішніми проблемами. Перш за все, це корупція. Ми повинні разом дати бій корупції. І український уряд, і національний банк зараз в день це роблять. Ми очищуємо ринок за ринком, і будемо робити так доти, доки корупція перестане як система існувати в нашій країні", - додав Гончарук.

Як повідомлялося в УНН, сьогодні керівництво Національного банку, міністр фінансів а та представники інших профільних держорганів підпишуть Стратегію розвитку фінансового сектору до 2025 року.