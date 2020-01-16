Глава Кабмина оценил макроэкономическую ситуацию в Украине

"По нашим оценкам, макроэкономическая ситуация в стране очень благоприятна для роста. У нас, как в Украине сейчас все для того, чтобы быстро расти следующие несколько лет. Тенденции, которые мы сегодня наблюдаем - это и увеличение золотовалютных резервов, и рекордное снижение инфляции. Посмотрите на стоимость заимствований - в валюте мы уже занимаем самое низкое за всю историю Украины, если я не ошибаюсь, а в гривне - почти вдвое дешевле, чем весной прошлого года", - сказал премьер.

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По его мнению, это означает, что Украине начинают верить.

"Но нам нужно разобраться с нашими внутренними проблемами. Прежде всего, это коррупция. Мы должны вместе дать бой коррупции. И украинское правительство, и национальный банк сейчас в день это делают. Мы очищаем рынок за рынком, и будем делать так до тех пор, пока коррупция перестанет как система существовать в нашей стране", - добавил Гончарук.

Как сообщалось в УНН, сегодня руководство Национального банка, министр финансов а и представители других профильных госорганов подпишут Стратегию развития финансового сектора до 2025 года.