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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 40016 перегляди

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Глава Грузинської Православної Церкви Ілля Другий направив Саакашвілі листа із закликом відмовитися від голодування

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Секретар глави Грузинської Православної Церкви протоієрей Михайло Ботковелі сьогодні побував у 12-му пенітенціарному закладі грузинського міста Руставі, щоб відвідати експрезидента Михайла Саакашвілі. Про це інформує УНН з посиланням на Новости-Грузия.

Глава Грузинської Православної Церкви Ілля Другий направив Саакашвілі листа із закликом відмовитися від голодування

Деталі

Представник патріархії повідомив, що привіз Саакашвілі листа від Католікоса-Патріарха Іллі Другого, в якому він просить експрезидента припинити голодування.

"Я знову приїхав до пана Михайла Саакашвілі, знову з тим самим дорученням — з благословення Його Святості я маю передати йому листа. Зміст листа стосується його принципової позиції щодо голодування. Хочу передати листа і відвідати від імені Його Святості. Його прохання та порада — припинити голодування", — сказав Ботковелі.

Секретар патріарха вже відвідував експрезидента 7 жовтня і передав йому заклик патріарха припинити голодування, проте Михайло Саакашвілі відмовився.

"Пан Михайло подякував Його Святості, вже вдруге. Він відчуває його увагу. Він зазначив, що поважає Його Святість, і доручив мені передати йому, що продовжить голодування, оскільки це його принципова позиція і коригувати її на цьому етапі він не збирається", -сказав Ботковелі журналістам після відвідин ув'язненого.

Ботковелі також повідомив, що патріарх передав Саакашвілі просфору – богослужбовий літургійний хліб, який використовується у православних церквах для ритуалу причастя.

"Саакашвілі залишив у себе просфору, хоч і висловив жаль з приводу того, що доведеться її сховати, оскільки він не їсть, так він мені відповів", - сказав Ботковелі.

Ботковелі також повідомив, що на зустрічі Іллі Другого з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі, яка відбулася вчора, 3 листопада, не порушувалося питання про помилування Михайла Саакашвілі.

"Розмови про це не було. Розмова у патріархії стосувалася ковід-пандемії та останньої тривожної статистики. Патріархія не може звернутися з таким проханням (про помилування), оскільки таке право має президент", - сказав прессекретар патріарха.

Додамо

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі напередодні після зустрічі в патріархії провела брифінг, на якому знову заявила, що відмовляється помилувати Саакашвілі.

Водночас Зурабішвілі порадила владі сприймати Саакашвілі як "особливого в'язня" і вжити заходів для того, щоб погіршення стану здоров'я експрезидента, який голодує у в'язниці, не було використано для "політичних спекуляцій".

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