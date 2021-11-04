Глава Грузинской Православной Церкви Илья Второй направил Саакашвили письмо с призывом отказаться от голодовки

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 20387 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 41114 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 70391 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 221396 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 127103 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 395439 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 314237 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214415 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244580 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255350 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
60%
Популярные новости

По меньшей мере 5 жертв, беременная женщина и ребенок: в конфликте между золотоискателями в Боливии применен динамит

4 апреля, 17:31 • 9492 просмотра

Атака на Кривой Рог: в медучреждениях более 30 человек, самому маленькому раненому - три месяца

4 апреля, 17:54 • 10957 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 18552 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 15823 просмотра

На Курщине никакого окружения Сил обороны нет, мы контролируем ситуацию – Зеленский

4 апреля, 18:40 • 9020 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 135945 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 221396 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 395439 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 256873 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 314237 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 6282 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 18609 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 48084 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 73303 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 58312 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

Глава Грузинской Православной Церкви Илья Второй направил Саакашвили письмо с призывом отказаться от голодовки

Киев • УНН

 • 15777 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Секретарь главы Грузинской Православной Церкви протоиерей Михаил Ботковели сегодня побывал в 12-м пенитенциарном заведении грузинского города Рустави, чтобы посетить экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом информирует УНН со ссылкой на Новости-Грузия.

Глава Грузинской Православной Церкви Илья Второй направил Саакашвили письмо с призывом отказаться от голодовки

Детали

Представитель патриархии сообщил, что привез Саакашвили письмо от Католикоса-Патриарха Илии Второго, в котором он просит экс-президента прекратить голодовку.

"Я снова приехал к господину Михаилу Саакашвили, опять с тем же поручением - с благословения Его Святейшества я должен передать ему письмо. Содержание письма касается его принципиальной позиции о голодовке. Хочу передать письмо и посетить от имени Его Святейшества. Его просьба и совет — прекратить голодовку", — сказал Ботковели.

Секретарь патриарха уже посещал экс-президента 7 октября и передал ему призыв патриарха прекратить голодовку, однако Михаил Саакашвили отказался.

"Господин Михаил поблагодарил Его Святейшество, уже во второй раз. Он чувствует его внимание. Он отметил, что уважает Его Святость, и поручил мне передать ему, что продолжит голодовку, поскольку это его принципиальная позиция и корректировать ее на этом этапе он не собирается", -сказал Ботковели журналистам после посещения заключенного.

Ботковели также сообщил, что патриарх передал Саакашвили просфору - богослужебный литургический хлеб, который используется в православных церквях для ритуала причастия.

"Саакашвили оставил у себя просфору, хотя и выразил сожаление по поводу того, что придется ее спрятать, так как он не ест, так он мне ответил", - сказал Ботковели.

Ботковели также сообщил, что на встрече Илии Второго с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая состоялась вчера, 3 ноября, не поднимался вопрос о помиловании Михаила Саакашвили.

"Разговора об этом не было. Разговор в патриархии касался ковид-пандемии и последней тревожной статистики. Патриархия не может обратиться с такой просьбой (о помиловании), поскольку такое право имеет президент", - сказал пресс-секретарь патриарха.

Добавим

Президент Грузии Саломе Зурабишвили накануне после встречи в патриархии провела брифинг, на котором вновь заявила, что отказывается помиловать Саакашвили.

В то же время Зурабишвили посоветовала властям воспринимать Саакашвили как "особого узника" и принять меры для того, чтобы ухудшение состояния здоровья голодающего в тюрьме экс-президента не было использовано для "политических спекуляций".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,972.10
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,815.60