Глава Грузинской Православной Церкви Илья Второй направил Саакашвили письмо с призывом отказаться от голодовки

Детали

Представитель патриархии сообщил, что привез Саакашвили письмо от Католикоса-Патриарха Илии Второго, в котором он просит экс-президента прекратить голодовку.

"Я снова приехал к господину Михаилу Саакашвили, опять с тем же поручением - с благословения Его Святейшества я должен передать ему письмо. Содержание письма касается его принципиальной позиции о голодовке. Хочу передать письмо и посетить от имени Его Святейшества. Его просьба и совет — прекратить голодовку", — сказал Ботковели.

Секретарь патриарха уже посещал экс-президента 7 октября и передал ему призыв патриарха прекратить голодовку, однако Михаил Саакашвили отказался.

"Господин Михаил поблагодарил Его Святейшество, уже во второй раз. Он чувствует его внимание. Он отметил, что уважает Его Святость, и поручил мне передать ему, что продолжит голодовку, поскольку это его принципиальная позиция и корректировать ее на этом этапе он не собирается", -сказал Ботковели журналистам после посещения заключенного.

Ботковели также сообщил, что патриарх передал Саакашвили просфору - богослужебный литургический хлеб, который используется в православных церквях для ритуала причастия.

"Саакашвили оставил у себя просфору, хотя и выразил сожаление по поводу того, что придется ее спрятать, так как он не ест, так он мне ответил", - сказал Ботковели.

Ботковели также сообщил, что на встрече Илии Второго с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая состоялась вчера, 3 ноября, не поднимался вопрос о помиловании Михаила Саакашвили.

"Разговора об этом не было. Разговор в патриархии касался ковид-пандемии и последней тревожной статистики. Патриархия не может обратиться с такой просьбой (о помиловании), поскольку такое право имеет президент", - сказал пресс-секретарь патриарха.

Добавим

Президент Грузии Саломе Зурабишвили накануне после встречи в патриархии провела брифинг, на котором вновь заявила, что отказывается помиловать Саакашвили.

В то же время Зурабишвили посоветовала властям воспринимать Саакашвили как "особого узника" и принять меры для того, чтобы ухудшение состояния здоровья голодающего в тюрьме экс-президента не было использовано для "политических спекуляций".