Глава Бундесверу Пісторіус наполягає на подальшому розміщенні німецьких військових у Лівані

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Пісторіус заявив, що розмови про виведення або скорочення контингенту бундесверу на території Лівану зараз недоречні. Таку заяву він зробив перебуваючи на корветі "Ольденбург", який базується в Лівані, під час відвідин німецьких військових, які служать у складі миротворчих сил ООН у регіоні.

Цитата

«Яким сигналом це було б для регіону, для Лівану і насамперед для Ізраїлю? Я думаю, що зараз абсолютно невідповідний час для дискусії», - сказав Пісторіус.

Контекст

Зараз у складі військовослужбовців під егідою ООН у Лівані перебуває близько 140 німецьких солдат.

На тлі війни між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС посольство США в Лівані сьогодні закликало всіх американських громадян покинути територію країни. Згідно з електронним листом, їм слід спланувати свій від'їзд якомога швидше. У документі йдеться про те, що будь-хто, хто вирішить залишитися в Лівані, має бути готовим до надзвичайних ситуацій.

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