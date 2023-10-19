Глава Бундесвера Писториус настаивает на дальнейшем размещении немецких военных в Ливане
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Министр обороны Германии Борис Писториус говорит о целесообразности дальнейшего размещения сил Бундесвера в Ливане. Об этом в соцсети Х сообщает Бундесвер, пишет УНН.
Детали
Писториус заявил, что разговоры о выводе или сокращении контингента бундесвера на территории Ливана сейчас неуместны. Такое заявление он сделал находясь на корвете "Ольденбург", который базируется в Ливане, во время посещения немецких военных, которые служат в составе миротворческих сил ООН в регионе.
Цитата
«Каким сигналом это было бы для региона, для Ливана и прежде всего для Израиля? Я думаю, что сейчас совершенно неподходящее время для дискуссии», - сказал Писториус.
Контекст
Сейчас в составе военнослужащих под эгидой ООН в Ливане находится около 140 немецких солдат.
На фоне войны между Израилем и боевиками ХАМАС посольство США в Ливане сегодня призвало всех американских граждан покинуть территорию страны. Согласно электронному письму, им следует спланировать свой отъезд как можно скорее. В документе говорится о том, что любой, кто решит остаться в Ливане, должен быть готовым к чрезвычайным ситуациям.
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