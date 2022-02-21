Засідання РНБО не закрили – Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Засідання Ради Національної безпеки та оборони не закрили. Президент України Володимир Зеленський за необхідності найближчим часом збере знову всіх членів РНБО. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«Я зараз зі зсідання РНБО, яке було скликане Президентом з урахуванням ситуації яка відбувалася сьогодні у РФ, на частині окупованих Донецької та Луганської областей. Засідання РНБО не є закритим, воно триває. Президент за необхідності найближчим часом збере знову всіх членів РНБО, ми засідання не закривали», - сказав Данілов.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що Зеленський провів переговори з Байденом і розпочинає засідання РНБО.
Президент Росії Володимир Путін визнав незалежність самопроголошених "ЛНР" та "ДНР".