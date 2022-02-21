Заседание СНБО не закрыли – Данилов

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"Я сейчас со заседание СНБО, которое было созвано Президентом с учетом ситуации, которая происходила сегодня в РФ, на части оккупированных Донецкой и Луганской областей. Заседание СНБО не является закрытым, оно продолжается. Президент при необходимости в ближайшее время соберет снова всех членов СНБО, мы заседание не закрывали", - сказал Данилов.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Зеленский провел переговоры с Байденоми начинает заседание СНБО.

Президент России Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".