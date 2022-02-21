Заседание СНБО не закрыли – Данилов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Заседание Совета национальной безопасности и обороны не закрыли. Президент Украины Владимир Зеленский при необходимости в ближайшее время соберет снова всех членов СНБО. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Цитата
"Я сейчас со заседание СНБО, которое было созвано Президентом с учетом ситуации, которая происходила сегодня в РФ, на части оккупированных Донецкой и Луганской областей. Заседание СНБО не является закрытым, оно продолжается. Президент при необходимости в ближайшее время соберет снова всех членов СНБО, мы заседание не закрывали", - сказал Данилов.
Дополнение
Ранее сообщалось, что Зеленский провел переговоры с Байденоми начинает заседание СНБО.
Президент России Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".